In der Faschingshochburg Ebensee wird es auch 2022 wieder ruhig.

EBENSEE. Gemeinsam mit den Ballveranstaltern und Vertretern der Gemeinde hat sich der Verein Ebenseer Fasching auf Grund der aktuellen Lage und den bestehenden Auflagen dazu entschieden, auch in diesem Jahr keine Faschingsveranstaltungen und Umzüge abzuhalten. „Es ist zum Verzweifeln, aber wir blicken motiviert auf 2023 und werden dann um so mehr feiern und den Fasching wieder in allen Facetten aufleben lassen", erklärt das Präsidium des Ebenseer Faschings.