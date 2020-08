GMUNDEN. Am späten Nachmittag, des 4. August, brach im Innenhof eines Hauses, am Franz-Josef-Platz, in einer Gartenhütte ein Feuer aus – die Ursache ist unbekannt. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand. In weiterer Folge wurde die FF Altmünster und FF Gschwandt zur Unterstützung angefordert. Bei diesem Einsatz bestand das Problem, dass es zum Brandherd keinen direkten Zugang gab, daher mussten mehrere Löschleitungen durch mehrere Wohnhäuser in den Innenhof gelegt werden. Durch das rasche Eingreifen der Wehren, konnte ein Übergreifen auf Nebengebäude erfolgreich verhindert werden. Während der Löscharbeiten musste der Verkehrsweg, inklusive Stadt-Regio-Tram, komplett gesperrt werden. Personen kamen bei diesem Ereignis nicht zu schaden, aber der Sachschaden dürfte enorm sein.