Endlich konnte die lang ersehnte Girl-Power-Exkursion der 1. bis 3. Klassen HAK/PS-Bad Ischl nach Wien stattfinden.

WIEN, BAD ISCHL. Am ersten Tag lernten die Schülerinnen unter der Leitung von Monique Schmöllner, Absolventin der BHAK Bad Ischl, Neues über Entrepreneurship, entwickelten eine eigene Unternehmensidee und hielten eine Präsentation am Gründungsinstitut der Wirtschaftsuniversität in Wien. Am Abend wurde das Restaurant Avalon der vielbeschäftigten Gründerin Mary Mayr, Eigentümerin von zwei Lokalen, Radiomoderatorin und Veranstalterin von diversen Kulturevents, besucht. Am zweiten Tag besuchten die Schülerinnen einen Kommunikationsworkshop bei Nina Haas. Die erfolgreiche Unternehmensberaterin und Expertin für Rhetorik und Präsentation vermittelte den Girls viele Tipps und Tricks, um erfolgreich vor Gruppen aufzutreten und Botschaften dem Gegenüber richtig zu vermitteln. Auch zahlreiche Fragen in Bezug auf den Umgang mit den Geschlechterbildern in unserer Gesellschaft wurden diskutiert. Ihr Tipp: „Girls vernetzt euch, denn die Hälfte der Bevölkerung besteht aus Frauen!“ Besonderer Dank gilt auch dem Lionsclub, der mit einer Spende die Exkursion nach Wien gefördert hat.

Girl-Power als neuer, freiwilliger Schwerpunkt

Girl-Power ist ein neuer freiwilliger Schwerpunkt an der HAK und Praxisschule Bad Ischl, bei dem die Schülerinnen klassenübergreifend neue Kompetenzen und Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen wie Rhetorik, Social Media, Selbstwahrnehmung und vieles mehr lernen und stärken. Zusätzlich lernen sich die Schülerinnen klassenübergreifend besser kennen und ein Girls-Netzwerk zur gegenseitigen Unterstützung wird aufgebaut. Dadurch wird der Schuleinstieg für Schulanfängerinnen erheblich erleichtert.