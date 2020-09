ROITHAM AM TRAUNFALL. Am 2. September brach gegen 21.15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache im Dachbereich des Wohntraktes eines Gasthauses in Roitham ein Brand aus. Ein 46-jähriger Mitbewohner des Objektes entdeckte das Feuer und verständigte die Besitzerin, die wiederum die Feuerwehr alarmierte. Von der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden, Personen kamen keine zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Brandursache stehen derzeit noch nicht fest, berichtet die Polizei.