OHLSDORF. Die Grünen im Bezirk Gmunden unterstützen auch heuer die Christkind-Aktion der BezirksRundSchau Salzkammergut. 350 Euro gehen an das Feichtlgut in Ohlsdorf. "Wir haben im Vorjahr einen erfolgreichen Wahlkampf geführt und wollen nun etwas zurückgeben. Das Feichtlgut ist eine wirklich beispielhafte Einrichtung, die wir gerne unterstützen", so Reinhard Ammer, Bezirkssprecher der Grünen. Er hat gemeinsam mit Leonie Stüger, Landessprecherin der Grünen Jugend, den Scheck übergeben.