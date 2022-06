Mit großer Freude blicken die Schülerinnen und Schüler der HLW Wolfgangsee auf ohre „Käsereise“ zurück und sind überaus glücklich, den Preis für den dritten Platz bei "Easy cheesy creativ 2022" in ihren Händen zu halten.

ST. WOLFGANG. "Es ist unglaublich, was seit dem Beginn unserer Reise bis zu der Pokalübergabe alles passiert ist", schwärmt HLW-Schülerin Katharina Ladstätter. Angefangen hat alles mit der Ausbildung zur Käsekennerin, die die Schüler zu noch größeren Käseliebhabern gemacht hat, als sie es ohnehin schon waren. "Als schließlich die Rede von einem Käsekennerwettbewerb war, waren wir sofort dabei. Der Gedanke, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen und im Rahmen von Easy cheesy creativ 2022 verschiedene eigene Rezepte ausprobieren zu können, hat uns überzeugt." Auch die Idee von einem Video, in dem sie ihre Teilnahme am Wettbewerb begründen sollten, motivierte die Schüler. Da sie während der gesamten „Käsereise“ Unterstützung von Tanja Wieser erhielten, war die Umsetzung der Aufgaben gut schaffbar. "Allerdings haben uns die Anforderungen auch einiges abverlangt und waren mit viel Arbeit verbunden. Besonders das Schneiden des Videos und Schreiben aller Rezepte erforderte viel Geduld. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir die gemeinsame Zeit sehr genossen und stark davon profitiert haben. All die neuen Erfahrungen, Kenntnisse und Erinnerungen, die wir sammeln durften, waren sehr prägend und werden uns in unserem weiteren Leben begleiten", so Ladstätter abschließend.