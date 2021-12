Hubert Kalß, ein bekannter und beliebter Lehrer aus dem Inneren Salzkammergut, ist nicht mehr. Er verstarb am 10. Dezember 2021 im 52. Lebensjahr.

SALZKAMMERGUT. "Lieber Hubert, wir werden dich als Lehrer, als Kollegen und als großartigen Menschen vermissen", schrieb die HAK/HAS Bad Ischl. "Hubert war immer für alles zu haben und wir kennen Ihn als einen der Natur, dem Humor und seinem Umfeld verbundenen, handfesten Menschen, der im Inneren Salzkammergut, mit allem was ihn ausmachte, daheim war", steht auf der Webseite der HTBLA Hallstatt. Es sind ergreifende Worte, die das Ableben von Hubert Kalß kommentieren. Der beliebte und bekannte Lehrer aus dem Inneren Salzkammergut verstarb am 10. Dezember 2021 im 52. Lebensjahr. Sein Engagement war vielfältig: Im Jahr 2000 hat er eine österreichweite Nachmittagsbetreuung für Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler verwirklicht. Die Idee war einzigartig und noch nie vorher von einem Privatunternehmen angeboten worden. Kalß war an der HAK/HAS Bad Ischl seit September 2000 tätig, zeitweise auch am BG/BRG Bad Ischl. Er war IT-Betreuer und für die kaufmännischen Fächer zuständig und zeigte auch großen Einsatz bei ESF-Projekten. Besonders die Handelsschule war ihm ein Herzensanliegen. Lange Jahre hat er immer wieder den Klassenvorstand übernommen und die Jugendlichen aufopfernd betreut. Zudem war er seit 2008 Brandschutzwart an der HAK/HAS. "Mit Hubert hatte ich eine besonders herzliche Beziehung. Dem Dienstgeber und mir als Direktorin gegenüber war er stets loyal. Es gab kein Schulfest, bei dem Hubert nicht durch seine unermüdliche Hilfe und Umsicht zum Gelingen beigetragen hat. Als er noch bei uns als Lehrer tätig war, stand im Sekretariat zu Schulanfang immer ein großer Strauß langstieliger Enzian", erinnert sich HAK/HAS-Direktorin Susanne Mayr. Im Jahr 2015 wechselte er auf eigenes Ansuchen an die HTBLA Hallstatt.