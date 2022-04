Der letzte Schultag vor den Osterferien stand am BG/BRG Bad Ischl ganz im Zeichen (vor)österlicher Aktivitäten.

BAD ISCHL. Für die Unterstufe gab es einen stimmungsvollen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche mit dem Motto „neues Leben“, gestaltet von den Religions- und Musiklehrkräftenlehrkräften mit ihren 2. Klassen und untermalt von einem Schülerchor. Im Rahmen der Gottesdienstfeier wurden u.a. Samenkörner gepflanzt, die nun in im Werkunterricht hergestellten, tönernen Blumentrögen in den Klassen gepflegt werden. Alle sind gespannt, welch „neues Leben“ hier zum Vorschein kommen wird.

Spannende Peck-Wettkämpfe

Im Anschluss fand in der Schule unter toller Stimmung eine Eier-Challenge für alle Klassen statt. In spannenden Peck-Wettkämpfen wurde jeweils das stärkste Ei der Unter- und Oberstufe ermittelt. In einem zweiten Bewerb fand die Prämierung der schönsten Ostereier jeder Schulstufe statt. Jeder Gewinner erhielt eine Urkunde und einen Preis. Und so gehen nun alle beschwingt in die Osterferien hinein.