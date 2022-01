Dem Meteorologen Christian Brandstätter zufolge war der Jänner 2022 im Salzkammergut zu trocken und warm. Am 30. Jänner blies auf dem Feuerkogel ein Orkan mit Böen über 140 km/h.

SALZKAMMERGUT. Der Jänner 2022 ist allgemein zu mild und zu trocken ausgefallen. Ein häufig hoher Luftdruck über Westeuropa und tiefer Luftdruck über Skandinavien verhinderte, dass kontinentale Kaltluft aus Osteuropa nach Mitteleuropa einfliessen und sich somit hochwinterliches Wetter einstellen konnte. Mit einer mittleren Temperatur von etwa zwei Grad war es somit etwa 2,5 Grad wärmer als im langjährigen Mittel (1991 – 2020).

Wenige Eistage registriert

"Laut METEO-data fing der Jänner überdurchschnittlich mild an. In den ersten vier Tagen gab es vielerorts zweistellige Höchstwerte. In Seewalchen wurde am 2. Jänner ein Höchstwert von 16,6 Grad gemessen. In diesen Tagen gab es auch so gut wie keinen Nachtfrost. Im restlichen Jänner wurden fast immer einstellige Höchstwerte und nachts leichter Frost bis -7 Grad verzeichnet. Für einen Jänner wurden recht wenige Eistage registriert", so Meteorologen Christian Brandstätter von der METEO-data GmbH. So betrug beispielsweise in Unterach am Attersee lediglich am 7., 12., 21. und 25. Januar die Höchsttemperatur 0 Grad, so dass man gerade so von einem Eistag sprechen konnte. Am 17., 20. und 27. Jänner versuchte der Winter immer wieder einen Anlauf, wobei bei stürmischem Wind maritime Polarluft für Schneeschauer bis ins Flachland sorgte. Nennenswerte Schneedecken wurden allerdings nur zwischen dem 20. und 24. Jänner verzeichnet. In Seewalchen wurde am 22. Januar die höchste Schneedecke mit elf Zentimetern gemessen.

Zu trocken, zum Schluss sehr stürmisch

Der Jänner war allgemein sehr trocken. Vielerorts wurden nur 50 Prozent des Niederschlages erreicht als im Jänner üblich. Zudem wurden im Mittel nur 75 Prozent der für Jänner üblichen Sonnenstunden registriert. Am 30. Jänner verabschiedete sich der viel zu milde Monat mit einem Sturm: Während es an der Ostsee einen ausgewachsenen Orkan gab, reichte es im Salzkammergut immerhin noch für Böen zwischen 60 und 70 km/h. Auf dem Feuerkogel blies ein voller Orkan mit Böen über 140 km/h.