Für den Kripperlverein Bad Goisern war das letzte Wochenden, 13. -15. Dezember 2019 sehr erfolgreich.

Am Freitag konnten beim Festakt anl. der 20 Jahr Feier sehr viele Gäste und Obleute anderer Krippenverbände begrüßt werden.

Bürgermeister Peter Ellmer betonte die kulturell wichtige Bedeutung des Vereins und die Bewahrung, ja auch Erneuerung, der Krippen-Tradition in den letzten 20 Jahren. Weiters wurden an diesem Abend drei Vorstandsmitglieder vom Landeskrippenverbandes OÖ ausgezeichnet. Herr Klein überreichte in Vertretung des Landesobmannes Kons. Hennerbichler die Goldene Ehrennadel des Verbandes an Doris Petter und Mag. Kurt Eckel, sowie die Silberne Ehrennadel an Günter Schützenhofer!

Sasmstag und Sonntag fand dann die traditionelle Goiserer Krippenausstellung statt. Diese Jubiläumsausstellung wurde heuer durch unsere "Designerin" Doris Petter völlig neu präsentiert und die Besucher strömten in noch nie gewesener Anzahl ins Evangelische Altenheim und waren von den ausgestellten Krippen der Kursteilnehmer und Vorstandsmitglieder begeistert.

Die Verlosungskrippe ging heuer nach Bad Aussee!