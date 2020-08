Im Rahmen seiner Bezirkstour durch Gmunden machte Klimalandesrat Stefan Kaineder auch Halt im ReVital Shop in Altmünster.

ALTMÜNSTER. Reparieren statt Wegwerfen – dieses Grundprinzip der Kreislaufwirtschaft wird in Oberösterreich immer erfolgreicher. Immer mehr Waren werden nicht weggeworfen sondern repariert – mittels Reparaturbonus und Revital – da ist Oberösterreich in Europa ganz vorne.

„Eigentlich zu schade für den Müll“, das denken wohl viele Menschen, wenn sie Dinge aussortieren, weil sich Lebensumstände ändern oder auch, weil ein Gerät plötzlich nicht mehr funktioniert. Doch diese müssen nicht automatisch im Abfall landen. Mit der Initiative ReVital hat das Umweltressort gemeinsam mit dem Landesabfallverband OÖ und sozialer Beschäftigungsinitiativen vor elf Jahren den Schritt in die Kreislaufwirtschaft geschafft: Gute, noch gebrauchsfähige Produkte werden für die weitere Nutzung fit gemacht und zu leistbaren Preisen verkauft. Mit dreifachem Vorteil: Die Müllberge werden verringert, Arbeitsplätze für Menschen, die es ohnedies schwer genug haben, werden geschaffen und Produkte auf den Markt gebracht, die leistbar sind, aber gleichzeitig hohe Qualitätsstandards erfüllen. Eine Initiative für Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft, die auch international auf großes Interesse stößt.

Ursprung im Bezirk Gmunden

Ihren Ausgang hat das soziale Wiederaufbereitungsprojekt im Bezirk Gmunden. Der Bezirksabfallverband Gmunden trat mit der Idee an den damaligen Umweltlandesrat Rudi Anschober heran, der darauf umgehend ein Pilotprojekt entwickeln ließ. Heute ist es ein Erfolgsprojekt: Mittlerweile 109 Altstoffsammelzentren der Bezirksabfallverbände – zu Beginn waren es 10 ASZ – nehmen Waren für ReVital (Elektrogeräte, Möbel, Sport- und Freizeitgeräte sowie Hausrat und FCKW-freie Kühlgeräte) an und prüfen diese. Für die Aufbereitung insbesondere von Elektro-Altgeräten stehen bereits mehrere Beschäftigungsinitiativen als ReVital-Partner zur Verfügung. Der Verkauf erfolgt in 22 Shops, gestartet wurde 2009 mit sechs Shops, die auf einheitliche Qualitätskriterien achten und gemeinsam unter der Marke ReVital www.revitalistgenial.at beworben werden. Nur qualitätsgeprüfte Waren gelangen in den Wiederverkauf.

Wichtiges Projekt im Sinne der Kreislaufwirtschaft

„Mit ReVital haben wir in Oberösterreich ein wichtiges Projekt im Sinne der Kreislaufwirtschaft und gegen die Wegwerfmentalität etabliert", so Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Und weiter: "Was 2009 als Pilotprojekt gestartet hat, ist inzwischen von den Bürgern sehr gut angenommen. Eine tolle Erfolgsgeschichte die nun mit neuen Akzenten weitergeschrieben wird. Ich gratuliere dem Team des BAV Gmunden und dem Leiter des Bildungszentrum Salzkammergut, Stefan Enter, zum gelungenen und erfolgreichen ReVital Shop Altmünster."