Insgesamt neun Skifahrer waren am 23. Jänner 2022 gegen 11 Uhr bei einem Lawinenabgang am Hohen Krippenstein im Gemeindegebiet von Obertraun beteiligt. Einer davon wurde komplett verschüttet. Durch die Hilfe der anderen Beteiligten konnte er aber unverletzt befreit werden.

OBERTRAUN. Die Wintersportler aus Österreich und Deutschland standen in mehrere Kleingruppen aufgeteilt im freien Skigelände im Bereich der Einfahrt in die Variantenabfahrt "Angeralm", als eine mittelgroße Schneebrettlawine im extrem steilen, nordöstlich ausgerichteten Hang ausgelöst wurde. Acht der neun "Freerider" wurden von den Schneemassen mitgerissen, einer konnte oberhalb der Anrisskante stehen bleiben. Fünf Beteiligte blieben an der Oberfläche der Lawine und konnten sich selbstständig befreien. Zwei Männern gelang es, ihren Lawinen-Airbag-Rucksack zu aktivieren: Sie wurden nur teilweise verschüttet. Ein Mann aus Deutschland löste seinen Airbag-Rucksack nicht mehr rechtzeitig aus und wurde von den Schneemassen komplett verschüttet. Nur eine Hand des 31-jährigen war auf der Schneeoberfläche sichtbar.

Mann konnte gerettet werden

Sofort eilten die anderen Beteiligten dem Verschütteten zu Hilfe und konnten ihn innerhalb weniger Minuten unverletzt aus dem Schneebrett retten. Zwei der betroffenen Skifahrer verloren bei diesem Ereignis ihre Skier und mussten zu Fuß zur Bergstation aufsteigen, die anderen sieben Männer fuhren gemeinsam sicher ins Tal ab. Alle "Freerider" waren erfahren und für das freie Skigelände entsprechend ausgerüstet. Laut Lawinenbericht des Landes Oberösterreich herrschte zum Unfallzeitraum in der betroffenen Höhenlage und Hangexposition große Lawinengefahr.