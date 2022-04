Die sanierte Antriebsscheibe kam rechtzeitig zurück – dem Saisonstart der Katrinseilbahn am 16. April steht nichts mehr im Wege

BAD ISCHL. Instandsetzung, Transport und Einbau - das Timing war bei diesem kurzfristigen Sanierungsprojekt auschlaggebend. Nur durch die gute, jahrelange Zusammenarbeit zwischen dem Seilbahnhersteller, der Firma Doppelmayr, mit der Katrin Seilbahn, konnte der enge Zeitrahmen eingehalten werden. Am Dienstag wurde die fertig gestellte Antriebsscheibe per Sondertransport aus Vorarlberg auf den Parkplatz angeliefert. Schon am nächsten Tag stand der Airbus AS 332 L1/L „Super Puma“ bereit, um die nun 3,2 Tonnen schwere Scheibe zur Bergstation zu fliegen. Bis in die späten Abendstunden wurde das Bauteil mittels Kettenzügen an der Deckenkonstruktion der Bergstation wieder an seinem Platz gehievt und montiert. Am nächsten Tag wurde die Abspannung des Förderseils gelöst und die Antriebsscheibe nahm reibungslos ihren Betrieb auf.

Katrin Seilbahn startet am 16. April in die Saison

Nach umfassenden Probefahrten und Kontrollen gemeinsam mit dem Techniker der Firma Doppelmayr konnte Betriebsleiter Robert Lindenbauer grünes Licht für den geplanten Saisonstart der Katrin Seilbahn am 16. April 2022 geben.