GMUNDEN. Pandemiebedingt müssen die Einschreibungen in Gmundner Kindergärten und Krabbelstuben online und per Post erfolgen. Die Einschreibungen für 2022/2023 können von 10. bis 31. Jänner 2022 auf der Stadt-Website unter gmunden.at/Stadtamt&Bürgerservice/Kinderbetreuung vorgenommen werden.

Die ausgefüllten Formulare bitte in den jeweiligen Sprengelkindergarten (die Sprengelliste ist ebenfalls auf der Homepage ersichtlich) mailen oder per Post senden. Die Anmeldeunterlagen können auch gerne in den Postkasten bei den jeweiligen Kindergärten eingeworfen werden. Sollte keine Möglichkeit bestehen die Formulare auf der Website auszufüllen, können diese im Stadtamt, Rathausplatz 1, Zimmer 1003 (Birgit Mizelli), abgeholt werden. Nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden nicht berücksichtigt.

Nach der Anmeldefrist erhalten Sie vom jeweiligen Kindergarten entweder einen Termin oder bis spätestens Mitte April 2022 eine Verständigung über die Aufnahme/Warteliste Ihres Kindes.

Für eine verbindliche Anmeldung sind folgende Unterlagen beizubringen

Anmeldeformular (vollständig ausgefüllt)

Erhebungsblatt (vollständig ausgefüllt)

Geburtsurkunde oder Geburtsbescheinigung des Kindes (Kopie)

Ärztliche Bescheinigung über den allgemeinen Gesundheitszustand des Kindes (Das Formular bitte auf der Homepage des Stadtamtes Gmunden unter gmunden.at/Stadtamt&Bürgerservice/Kinderbetreuung downloaden/ausdrucken und vom Arzt bestätigen lassen. Es wird nur dieses Formular akzeptiert.)

Meldebestätigung

Impfbescheinigung (Kopie)

IBAN und BIC (für Abbuchungsauftrag Elternbeitrag)

Kontaktdaten

Kindergarten/Krabbelstube Stadt : kiga.stadt@gmunden.ooe.gv.at, Bahnhofstraße 10, 4810 Gmunden

kiga.stadt@gmunden.ooe.gv.at, Bahnhofstraße 10, 4810 Gmunden Kindergarten Traundorf : kiga.traundorf@gmunden.ooe.gv.at, Annastraße 4a, 4810 Gmunden

: kiga.traundorf@gmunden.ooe.gv.at, Annastraße 4a, 4810 Gmunden Kindergarten/Krabbelstube Schörihub : kiga.schoerihub@gmunden.ooe.gv.at, Fichtenweg 2, 4810 Gmunden

: kiga.schoerihub@gmunden.ooe.gv.at, Fichtenweg 2, 4810 Gmunden Kindergarten/Krabbelstube Marienbrücke: kiga.marienbruecke@gmunden.ooe.gv.at, Spitalstraße 2, 4810 Gmunden

Auskünfte bei Birgit Mizelli, Tel. 07612/794-205, birgit.mizelli@gmunden.ooe.gv.at