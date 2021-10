Ö3-Moderator Andi Knoll war vergangene Woche in der Schusterwerkstatt „Der Goiserer“ im Einsatz.

BAD GOISERN. „Schuster bleib bei deinen Leisten? Sicher nicht!“, lacht Ö3-Moderator Andi Knoll. Jeden Freitag besucht er von 9 bis 12 Uhr einen anderen Arbeitsplatz im Land und sendet live von dort. Und er legt nicht nur lässige Musik auf, sondern packt auch ordentlich mit an. Vergangenen Freitag war er in der Schusterwerkstatt „Der Goiserer“ von Philipp Schwarz in Bad Goisern und hat dort in echter Handarbeit Original Goiserer Schuhe hergestellt. Zuerst wurden die Leisten geschnitzt und dann das Leder mit der traditionellen Zwienaht verarbeitet – genauso wie das seit 1875 in dieser Gegend gemacht wird.