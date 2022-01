Ein neuer Landjugend-Landesvorstand, das beste Projekt, die aktivste Ortsgruppe und das aktivste Mitglied wurden bei der diesjährigen „Gala Nacht“ - am 8. Jänner präsentiert, vor den Vorhang geholt und geehrt.

SALZKAMMERGUT. Gemeinsam wurde heuer aufgrund der aktuellen Situation online via Live-Stream auf ein bewegendes und außergewöhnliches Jahr zurückgeblickt. Selbst Corona brachte die Landjugendgruppen in ganz Oberösterreich nicht zum Stillstand. So wurden auch in diesem Jahr unzählige Aktivitäten und Projekte organisiert, geplant und durchgeführt.

Für das beste Projekt des Jahres 2021 wurde die Landjugend Bezirk Kirchdorf mit dem „Landjugendkreisel“ ausgezeichnet. Darüber hinaus kürte die Landjugend ihre aktivsten Ortsgruppen.

Folgende Projekte aus dem Bezirk Gmunden wurden ausgezeichnet: "Hupf in't Tracht – so vielseitig ist Brauchtum" der Landjugend Gschwandt (Bronze) und "Phänomenal Regional" der Landjugend Bezirk Gmunden (Silber). Die aktivste Ortsgruppe im Bezirk Gmunden ist die LJ Gschwandt. Bei der Wahl des Landesvorstandes wurde Jakob Grafinger (LJ Gschwandt) als Landesleiter-Stellvertreter gewählt, Brigitte Meingassner (LJ Vorchdorf) zur Landesleiter-Stellvertreterin.