Eines verbindet die neuen Bürgermeister im Bezirk – sie alle zieht es in der Freizeit in die Natur.

SALZKAMMERGUT. Bei den Gemeinderatswahlen im Vorjahr wurden in sieben Gemeinden neue Bürgermeister gewählt. Sie präsentieren ihre Lieblingsplatzerl in ihrem Gemeindegebiet.

Der Zwetschkengarten von Martin Pelzer

Altmünster: Martin Pelzer

"In unserer Marktgemeinde gibt es für mich viele Lieblingsplatzerl. Unsere Gemeinde ist geprägt von schönen Plätzen mit tollen Aussichten oder wo man die Ruhe genießen kann. Sehr schön ist z.B. der Blick Richtung Traunstein und Traunsee, vom See, oder vom Ufer betrachtet, aber auch vom Gmundnerberg, Grasberg oder Kollmannsberg aus. Jedoch sind auch die Gebirgszüge des Höllengebirges mit Hochlecken, Brunnkogel und Feuerkogel nicht außer Acht zu lassen. Wahrscheinlich könnte ich sehr lange über unsere schöne Gemeinde schwärmen. Aber mein persönliches Lieblingsplatzerl ist bei uns zu Hause im Zwetschkengarten. Es ist hier nicht nur die Lage mitten im Tal mit Blick Richtung Neukirchen, aber auch Richtung Traunstein und Feuerkogel recht schön. Was für mich viel mehr mein Lieblingsplatzerl ausmacht, ist, dass ich hier auch meine Liebsten treffe. Sei dies meine Familie, aber auch Freunde und Bekannte. Einen Platz wo man gemeinsamen sein kann mit lieben Menschen, macht dies zu einem besonderen Platzerl nämlich meinem Lieblingsplatzerl", so der neue ÖVP-Bürgermeister.

Klaus Kramesberger bei einem Spaziergang mit seinem Hund.

Grünau: Klaus Kramesberger

"Mein Lieblingsplatz in Grünau ist der Wald. In Grünau haben wir sehr viel Wald- und Naturfläche. Ganz egal wo, überall fühle ich mich wohl und zu Hause. Ob am Almsee, im Schindlbachtal, am Kasberg oder einer der vielen Almen – jedes Eck hier im Ort hat seinen Reiz und seine Faszination. Hier bin ich gerne, um zur Ruhe zu kommen. In der Natur fällt es mir besonders leicht neue Ideen zu entwickeln, über dies und das nachzudenken, oder einfach nur zu beobachten", erklärt der neue SPÖ-Bürgermeister.

Der Traunfallsteg in Roitham.

Roitham am Traunfall: Thomas Avbelj

Der neue SPÖ-Bürgermeister in Roitham empfiehlt den Traunfallsteg: "Der Traunfallsteg wurde 2018 erneuert und bietet bei Schmelzwasser oder starken Regenfällen einen beeindruckenden Blick auf den Fall und die Kraft des Wassers. Dort spürt man wirklich, welche Energie die Natur hat und uns zum Teil in Form eines Kraftwerkes auch schenkt und nutzbar macht. Viele Künstler hat diese Naturschauspiel schon inspiriert, so hat es unser Fall auch in Form eines Gemäldes ins Belvedere nach Wien geschafft. In der Sonne stehen, die Gischt einatmen und beim Tosen des Wasser den Lärm der Welt vergessen - mehr braucht's nicht!"

Ines Mirlacher zieht es in den Ehrendorfer Wald.

Ohlsdorf: Ines Mirlacher

Die SPÖ-Bürgermeisterin zieht es oft in den Ehrendorfer Wald. "Er ist ein Teil meiner Spazierroute mit den Hunden. Halt mache ich gerne beim Naturfreundeschild. Hier wird das ganze Gebirgspanorama erklärt, welches man vor sich sieht. Bankerl laden zum Verweilen und in die Ferneschauen ein", so Mirlacher.

Gosau: Der Lieblingsplatz von Bürgermeister Markus Schmaranzer ist der Plankenstein.

Gosau: Markus Schmaranzer

"Mein Lieblingsplatz in Gosau ist der Plankenstein“, erklärt Gosaus neuer Bürgermeister Markus Schmaranzer. "Es ist definitiv eine der schönsten Almen in Oberösterreich. Der weitläufige Almboden mit Blick auf das Dachsteinmassiv ist für mich einzigartig schön. Es gibt mehrere Wege wie man auf die Alm kommt. Und wenn mich der Hunger überkommt, gibt es mehrere Möglichkeiten zum Einkehren.“

Vorchdorf: Johann Mitterlehner in Eichham.

Vorchdorf: Johann Mitterlehner

Ein Lieblingsplatzerl von Vizebürgermeister Johann Mitterlehner aus Vorchdorf ist der höchste Punkt in Eichham: „Der Ort bietet einen wunderbaren Rundumblick zu unseren Nachbargemeinden. Bei guter Sicht sieht man bis in die Hügellandschaft des Mühlviertels“, so Mitterlehner. Eine gute Parkmöglichkeit für die Wanderung nach Eichham, bietet sich bei der Brauerei Schloß Eggenberg an. Der 12,1 kilometerlange Weg führt entlang des Almuferweges bis zur Abzweigung Trachtenverein Wanderweg – Diebachbrücke – Schule Pamet – Güterweg Kreilesberg – Aggsbach – Heizing – Radhaming – Seyrkam – Eichham – zurück zur Brauerei Eggenberg. Die Gehzeit beträgt etwa 3,5 Stunden."

Jürgen Berchtaler dreht gerne eine Abendrunde in Pinsdorf.

Pinsdorf: Jürgen Berchtaler

Der SPÖ-Ortschef hat mehrere Lieblingsplatzerl, die er bei einer Tour verbindet. "Immer wenn ich eine kurze Auszeit brauche, geht's vom Ortsteil Wiesen nach Wolfsgrub, weiter über den Forstweg Sallaberg auf die Pinsdorfer Seite vom Vöcklaberg. Ich bevorzuge eine abendliche Tour, da man hier ein wahres Lichtermeer von oben aus beobachten kann. Die Runde schließe ich mit einem Spaziergang am Güterweg Vöcklaberg ab, wobei ich auf den letzten Metern neben der Aurach immer noch einen Stopp bei der 'Polstermühle' einlege, bevor es dann nach Hause geht."