In einer der ältesten Schießstätten des Inneren Salzkammergutes, sie wurde 1620 erbaut, feierte letztes Wochenende der privilegierte Schützenverein Hallstatt mit seinen 32 aktiven Mitgliedern das Schützenfest 2021. Bei herrlichem Wetter wurde am Sonntag, 10.10.2021 die traditionelle Mutzenfahrt über den See durchgeführt und mit Musik ins Echerntal marschiert. Nach zwei turbulenten Schießtagen traf man sich am Abend im Gasthof Hirlatz zum Schützenmahl und OSM. Josef Sonnleitner führte die Siegerehrung durch. Schützenkönig 2021 wurde Marco Schlager( 8 Pkt.) vor Rudolf Scheutz (15 Pkt.) und OSM. Josef Sonnleitner (16 Pkt.). Die weiteren Plätze belegten Wolfgang Scheutz, Martin Pilz, Peter Wimmer, Gitti Sonnleitner, Veronika Zauner, Sonja Kneisz, Daniel Fiedler, Markus Kneisz. Die Schneiderfahne durfte sich Michaela Fahrner mit nach Hause nehmen. Auf den Scheiben: „Kreisscheibe, Wildscheibe errang Marco Schlager ebenfalls den ersten Rang. Die Wertung Tiefschuss hat Rudolf Scheutz gewonnen. Die Gesamtwertung bei den Veteranen gewann Christa Exner (9 Pkt.) vor Johann Pilz (10 Pkt.) und Vinzenz Preimesberger (11 Pkt.). Es folgten Johann Scheutz, Alex Janda, Christa Strasser. Die Tiefschusswertung ging an Christa Exner, die Kreiswertung an Vinzenz Preimesberger, die Wildscheibenwertung an Johann Pilz. Anlässlich ihres 70. Geburtstages spendete Christa Exner eine von ihr angefertigte Gedenkscheibe und zahlreiche Preise. Bester Schütze wurde Johann Scheutz vor Marco Schlager und Johann Pilz. Weitere Ergebnisse und Fotos im Internet. Oberzieler Adi Kocsar: „Seit 2004 halten wir am Panzer vor den Zielscheiben eine Gedenkminute für die Verstorbenen unseres Vereins ab, heuer für den Schützen Franz Scheuchl und den Zieler Josef Niedermayr“. Für die musikalische Unterhaltung beim Umzug und im Schützenhaus sorgte das Quintett der Salinenmusik Hallstatt und zu den Klängen von den Arikogler Musikanten wurde im Gasthaus Hirlatz noch einige Stunden gemütlich gefeiert. Die Schützenkönige ab 2010 sind: Gerhard Stöglehner, Johann Pilz, Vinzenz Preimesberger, Adele Dombai, Adele Dombai, Georg Klausner, Rudolf Scheutz, Georg Klausner, Georg Klausner, Rudolf Scheutz, Josef Sonnleitner, Marco Schlager.