BEZIRK VÖCKLABRUCK. An diesem Wochenende wurden in den Nachtstunden in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden Schwerpunktkontrollen in der Tuningszene durchgeführt. Bei diesen konnten insgesamt fünf Lenker wegen Beeinträchtigungen durch Alkohol oder Suchtgift und ein Lenker wegen Raserei aus dem Verkehr gezogen werden. Ihnen wurden die Führerscheine abgenommen. Der Raser wurde auf der Freilandstraße mit einer Geschwindigkeit von 196 Kilometer pro Stunde gemessen. An die Bezirksverwaltungsbehörden wurden 144 Anzeigen erstattet und 54 Organstrafverfügungen eingehoben.