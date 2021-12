Neben den beiden Fixen Radarkästen in Bad Ischl wird auch an diversen Standorten das Mobile Radar aufgestellt. Hier erfahren Sie, wo es aktuell "blitzt".

BAD ISCHL. In unregelmäßigen Abständen wird das Mobile Radar in den Bad Ischl aufgestellt, um Geschwindigkeitsübertretungen zu kontrollieren. Dies ist eine Ergänzung zu den fixen Radarkästen in der Salzburger Straße und der Grazer Straße. Die mobile Geschwindigkeitsmessung befindet sich in einem grauen Opel Combo.

Seit Dezember: Winterpause

Aktuell ist uns kein Standort des mobilen Radars bekannt. Es dürfte sich um die alljährliche Winterpause handeln. Falls Sie Hinweise von einem neuen Stellplatz haben, kontaktieren sie uns bitte.

Seit 17. November: Sulzbach

Aktuell steht das mobile Radar im Bad Ischler Ortsteil Sulzbach auf der kleinen Straße, die parallel zu den Eisenbahnschienen verläuft und die Ortsteile Sulzbach und Kaltenbach verbindet. Achtung: Hier sind nur 30 km/h erlaubt! Das Heck des Fahrzeuges zeigt stadteinwärts.

Seit 3. November: Götzstraße

Seit dem 3. November steht das mobile Radar von Bad Ischl in der Götzstraße und ist auf der Parkfläche gegenüber von Gigasport positioniert. Es "blitzte" stadtauswärts, also Richtung Kreisverkehr. Achtung: Hier sind nur 30 km/h erlaubt!

Seit 25. Oktober: Hubkoglstraße

Aktuell ist das mobile Radar in der Hubkoglstraße direkt neben der Volksschule Reiterndorf positioniert. Das Heck zeigt Richtung Straßenmeisterei. Achtung: Hier gilt – wie im gesamten Ischler Ortsgebiet – Tempo 30!

Seit 13. Oktober 2021: Traunkai

Aktuell steht das mobile Radar am Traunkai kurz vor der ehemaligen Schenker-Halle und "blitzt" stadtauswärts. Achtung: Hier sind nur 30 km/h erlaubt!

Seit 29. September 2021: Tänzlgasse

Derzeit steht das mobile Radar in der Tänzlgasse (zwischen Kurpark und Villa Seilern, wo das Hotel Grand Elisabeth gebaut werden soll). Achtung: Hier sind nur 30 km/h erlaubt!

Seit 22. September 2021: Lindaustraße

Das mobile Radar steht aktuel in der Lindaustraße, Kreuzung Mastaliergasse. Aufgestellt ist es dabei so, dass das Heck des Fahrzeuges in Richtung Kindergarten Kaltenbach zeigt. Hier sind 30 km/h erlaubt.

Seit 1. September 2021: Lindau

Seit 1. September steht das mobile Radar in der Lindau gegenüber von der Bushaltestelle Hörhager zwischen dem Grabnerwirt und der Nussensee-Kreuzung. Das Heck zeigt Richtung Nussensee-Kreuzung.

Seit 17. August 2021: Kaltenbachstraße



Seit 17. August ist das mobile Radar auf der Kaltenbachstraße neben der HLW Bad Ischl positioniert. Das Heck zeigt stadteinwärts. Hier sind 30 km/h erlaubt.

Seit 10. August 2021

Seit 10. August stand das mobile Radar in der Kreuterer Straße unter der Umfahrungsbrücke. Das Heck zeigt stadteinwärts. Hier sind 50 km/h erlaubt.

Seit KW30/2021

Bis 10. August war das mobile Radar am Anfang der Ahornstraße (Kreuzung Brennerstraße) positioniert. Es stand auf auf der Parkfläche der Kurzparkzone und "blitzt" stadtauswärts. Hier darf man – wie im restlichen Stadtgebiebt – nur 30 km/h fahren.

Seit KW28/2021

Seit dem 16. Juli stand das mobile Radar im Ortsteil Steinfeld in der Steinfeldstraße direkt unter der Umfahrungsbrücke der B145, das Heck des grauen Kastenwagens zeigt "stadtauswärts". Achtung: Hier sind nur 30 km/h erlaubt!

Seit KW27/2021

Seit 6. Juli "blitzte" das mobile Radar von Bad Ischl in der Perneckerstraße. Der graue Opel Combo ist relativ am Anfang (etwa 100 Meter vor der Abzweigung Richtung "Im Hopfgarten") abgestellt. Das Heck zeigt in Richtung Reiterndorf. Hier sind 30 km/h erlaubt.

Seit KW25/2021

Seit 22. Juni stand das Ischler mobile Radar in der Dumbastraße – kurz vor der"Tisserand"-Kurve. Das Heck zeigt stadteinwärts. Erlaubt sind hier 30 km/h.

Seit KW22/2021

Seit Anfang Juni stand das mobile Radar von Bad Ischl in der Götzstraße und ist auf der Parkfläche gegenüber von Gigasport positioniert. Es "blitzte" stadtauswärts, also Richtung Kreisverkehr. Aufgepasst: Hier sind nur 30 km/h erlaubt!

Bis KW21/2021



Bis Ende Mai stand das mobile Radar im Bad Ischler Ortsteil Sulzbach auf der kleinen Straße, die parallel zu den Eisenbahnschienen verläuft und die Ortsteile Sulzbach und Kaltenbach verbindet. Achtung: Hier darf man nur 30 km/h fahren! Das Heck des Fahrzeuges zeigt stadteinwärts (siehe Foto).

Seit KW16/2021

Im April stand das mobile Radar in der Tänzlgasse (zwischen Kurpark und Villa Seilern, wo das Hotel Grand Elisabeth gebaut werden soll). Achtung #1: Hier sind nur 30 km/h erlaubt!

Achtung #2: Es handelt sich dabei nicht mehr um einen weißen Kastenwagen, sondern um einen grauen Opel Combo.

Seit KW13/2021

Bis 20. April "blitzte" das mobile Radar am Traunkai. Das Heck zeigte stadteinwärts. Erlaubt sind hier 30 km/h. Achtung: Es handelt sich bei diesem Fahrzeug nicht mehr um einen weißen Kastenwagen, sondern um einen grauen Opel Combo.

Seit Mitte Dezember 2020

Aktuell ist uns kein Standort des mobilen Radars bekannt. Sobald es wieder "blitzt" werden Sie hier informiert.

Seit 27. November 2020

Seit 27. November stand das mobile Radar von Bad Ischl in der Götzstraße und war auf der Parkfläche gegenüber von Gigasport positioniert. Es "blitzt" stadtauswärts, also Richtung Kreisverkehr. Achtung #1: Hier sind nur 30 km/h erlaubt! Achtung #2: Das Kennzeichen des Autos hat sich geändert und endet nun nicht mehr auf "DU".

Seit 11. November 2020

Vorher stand das mobile Radar von Bad Ischl im Ortsteil Steinfeld in der Steinfeldstraße direkt unter der Umfahrungsbrücke der B145, das Heck zeigt "stadtauswärts" (siehe Foto). Achtung: Hier sind nur 30 km/h erlaubt!

Seit KW45/2020

Bis Mitte November stand das mobile Radar von Bad Ischl im Ortsteil Pfandl in der Pfandler Straße, das Heck zeigt "stadtauswärts" (siehe Foto).

Seit KW43/2020

Bis KW43 stand in Sulzbach auf der kleinen Straße, die parallel zu den Eisenbahnschienen verläuft und die Ortsteile Sulzbach und Kaltenbach verbindet. Achtung: Hier darf man nur 30 km/h fahren!

Das Heck des Fahrzeuges zeigt stadteinwärts (siehe Foto).

Seit KW 41/2020

Zwischen KW41 und 43 stand das mobile Radar in der Lindaustraße, Kreuzung Mastaliergasse. Aufgestellt ist es dabei so, dass das Heck des Fahrzeuges in Richtung Kindergarten Kaltenbach zeigt.