Am Samstag um 20:13 Uhr wurde die Feuerwehr Altmünster zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schwerletzten an der B145 im Bereich „In der Grub“ alarmiert.

Diese rückte mit 4 Fahrzeugen und 15 Mann aus, um schnellstmöglich die wichtigste Verkehrsader ins Salzkammergut freizumachen.

Während der Arbeiten musste die Bundesstraße teilweise gesperrt werden, was im starken Ausflugsverkehr zu erheblichen Staus in beide Richtungen führte.

Nach gut einer Stunde waren die beteiligten Fahrzeuge entfernt, bzw. einem örtlichen Abschlepper übergeben, worauf in weiterer Folge die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.