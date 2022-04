Weil ein Fahrzeuglenker in Bad Goisern zu sehr den Anweisungen seines Navigationssystems gefolgt war, drohte ein Auto letztlich über eine Böschung zu stürzen.

BAD GOISERN. Der ortsunkundige Fahrer war in den Nachtstunden des 16. April mit seinem Fahrzeug in Bad Goisern unterwegs gewesen. Dabei dürfte er sich wohl zu sehr auf die Wegbeschreibung seines Navigationssystems verlassen haben, denn die Fahrt endete keineswegs am gewünschten Zielort. Stattdessen wurde der Mann in ein Waldstück in der Ortschaft Unterjoch gelotst. Immer schmäler und steiler wurde der eigentliche Fußweg, ehe wenig später die Fahrt in einem Steilstück nahe des Soleleitungswegs abrupt endete. Das SUV rutschte mit dem Heck über einen Abhang, das linke Vorderrad hängte frei in der Luft. Der Lenker verblieb im Fahrzeug und stieg fest auf das Bremspedal, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern.

Fahrzeug mit Seilwinde geborgen

Von der gerufenen Polizei wurde daraufhin die FF Bad Goisern zur nächtlichen Fahrzeugbergung gerufen. Einmal mehr bewährte auf dem schmalen Wanderweg das wendige Unimog-Rüstfahrzeug, mit dessen Heck-Seilwinde der absturzgefährdete PKW gesichert und in weiterer Folge behutsam geborgen werden konnte. Einsatzende war für die mit drei Fahrzeugen ausgerückten Kräfte am Ostersonntag um 0.24 Uhr.