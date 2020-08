GMUNDEN. Die Verkehrskollaps-Vorsorge „Unterm Stein“ ist gut angelaufen. Der Tag der Premiere hätte signifikanter nicht sein können: ein Samstag, Kaiserwetter, ein Ansturm von hunderten Traunsteingehern. Alleine in den ersten 20 Minuten kurz nach 5 Uhr früh stiegen schon 55 Bergsteiger beim Seebahnhof in den neuen Wanderbus. Und es folgten hunderte, die am 1. August das neue Shuttle-System für die Traunsteinstraße in Anspruch nahmen. Ein einziger Gast beschwerte sich, dass er die Shuttle-Gebühr von 5 Euro (inklusive 2-Euro-Konsumationsgutschein für die Gastronomie) zu teuer finde. Tourismus-Referent und Vizebürgermeister Wolfang Schlair, der das Geschehen am Samstag ab 5.15 Uhr früh selber studierte, zeigt sich zufrieden: „Es klappt gut, aber natürlich müssen wir nach den ersten Erfahrungen nachjustieren. Die Sonnenaufgangs-Traunsteingeher hatten den Umkehrplatz schon um 4 Uhr oder noch früher verparkt. Sie sind diesmal nur informiert und nicht gestraft worden. Für diese Early Bird-Bergsteiger wird mit dem TraunsteinTaxi eine Zubringerlösung erarbeitet. Das Gleiche, eine TraunsteinTaxi-Lösung, peilen wir für Wochentage an, wenn keine Kurzparkregelung gilt und die Parkplätze unterm Stein alle belegt sein sollten.“