Vöcklabruck verfügt über hochmodernes MRT in exklusivem Ambiente – kurzfristige Termine möglich.



VÖCKLABRUCK. Neben den Räumlichkeiten der Radiologie Dr. Seifert & Dozent Dr. Dirisamer in der Wartenburger Straße in Vöcklabruck wurde Ende des letzten Jahres ein neuer MRT-Standort in Betrieb genommen. Das neu errichtete Privat-MRT Salzkammergut besticht durch exklusives Wohlfühlambiente in modernem Design mit persönlicher Betreuung, sehr kurzfristigen Terminen und dem höchsten Stand der neuen MRT-Technik. Das High-End Gerät der Firma Siemens Healthineers zeichnet sich vor allem durch höchste digitale Bildqualität, sehr schnellen Untersuchungszeiten und einer deutlich größeren Öffnung aus. Ein besonderer Service des Privat-MRT Salzkammergut ist die Möglichkeit, Ihren Befund unmittelbar nach der Untersuchung mit einem erfahrenen Facharzt zu besprechen. Die schnelle Diagnose ermöglicht Ihnen, eine notwendige Therapie sofort zu beginnen. Da es sich um einen privaten MRT-Standort handelt, wird es möglich sein, dass Sie selbständig oder gemeinsam mit Ihrem Arzt entscheiden, wann und in welchen Fällen Sie diese fortschrittliche Art der Diagnostik in Anspruch nehmen. Hierbei handelt es sich um eine Privatleistung ohne chefärztliche Bewilligungspflicht.

Betreut werden Sie von den routinierten Radiologen Dr. Tanja Rieger und Dr. Andreas Karrer aus dem Team der Gruppenpraxis für Radiologie Dr. Seifert & Doz. Dr. Dirisamer sowie von einem bestens geschulten Team.

Privat MRT Salzkammergut

Wartenburgerstraße 1b

4840 Vöcklabruck

Tel. 07672/22800

office@mrtsalzkammergut.at

mrtsalzkammergut.at