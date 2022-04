Wie aus einer Aufstellung der Statistik Austria hervorgeht, hat sich die Einwohnerzahl der Salzkammergutgemeinden seit 2022 teils erheblich verändert. Pinsdorf, Gschwandt und Ohlsdorf haben dazugewonnen, Hallstatt und Ebensee haben am meisten verloren.

SALZKAMMERGUT. Die unumstrittene „Sieger-Gemeinde“ im Bezirk Gmunden ist Pinsdorf. Hier ist die Bevölkerung in den letzten 20 Jahren um 20,78 Prozent gestiegen. Bürgermeister Jürgen Berchtaler sieht das mit einem lachenden und einen weinenden Auge. „Pinsdorf liegt im ’Speckgürtel’ von Gmunden, zwei Seen liegen in der Nähe, wir haben eine gute Anbindung an die Autobahn. In den Nachbargemeinden sind die Grundstückpreise extrem gestiegen, das macht Pinsdorf noch attraktiv. Wobei auch bei uns die Preise anziehen. Attraktiv ist in Pinsdorf für viele Bewohner auch, dass wir genug Grünfläche zur Erholung haben.“ Mehr Bewohner bedeutet aber, dass die Gemeinde in Sachen Infrastruktur viel zu tun hat. Bei der Kinderbetreuung ist die Gemeinde gut aufgestellt, die neue Krabbelstube wurde gerade eröffnet, der Schul-Zubau ist im Laufen. „Was wir aber angehen müssen, ist altersgemäßes Wohnen für Ältere. Ich stelle mir ein Multifunktionsgebäude für verschiedene Generationen vor“, so Berchtaler.

Pinsdorf verzeichnet einen Einwohnerzuwachs von 20,78 Prozent.

Norden generell stark

In der Gemeinde Gschwandt hat sich die Bevölkerung seit 2002 um 19,39 % von damals 2.460 auf heer 2.937 Einwohner gesteigert. Ohlsdorf hat mit 18,23 Prozent den dritthöchsten Bevölkerungszuwachs im Bezirk Gmunden. Die Einwohner sind in den letzten 20 Jahren von 4.553 auf 8.383 gestiegen. Bürgermeisterin Ines Mirlacher: "Das große Wachstum lässt sich in den letzten Jahren erklären, dass wir am Rande des wunderschönen Salzkammergutes mit Blick in die Berge liegen. Ebenso ist die Anbindung an die Autobahn ein Vorteil, gerade auch für Pendler, hat so Zugang Richtung Salzburg, Wels, Linz. Unsere Nähe zu vielen großen Firmen, in Laakirchen zum Beispiel, ist sicher auch ein Grund, man hat nicht weit zur Arbeit. Die Nähe zu den beiden Städten Vöcklabruck und Gmunden ist wahrscheinlich auch ein Faktor, Nähe zu vielen Geschäften und dennoch am Land. Die Grundstückspreise sind leider auch bei uns in Ohlsdorf in den letzten Jahren sehr gestiegen, wir hoffen, dass es nicht noch mehr in die Höhe schnellt, damit auch unsere Kinder hier wohnen bleiben können.“

Wachstum bringt Herausforderungen

Das Wachstum stellt die Gemeinden allerdings auch vor Herausforderungen, vor allem bei der Kinderbetreuung. "Wir waren immer bemüht, die Kinderbetreuung für alle möglich zu machen. So war Ohlsdorf eine der ersten Gemeinden, die eine Krabbelstube angeboten haben. Der Zuzug stellt einen immer vor Herausforderungen, gerade deshalb wollen wir kontrollierten Zuzug. Denn aus jungen Paaren werden Eltern. Wir haben mittlerweile drei Kindergärten, eine Krabbelstube, eine Volksschule und eine Mittelschule. Gab es vor ein paar Jahren immer weniger Schüler, stehen wir nun davor, dass auch die Volksschule wieder dreiklassig startet. Der Zulauf der Mittelschule hat sich dank des tollen Angebotes und der Qualität wieder sehr gesteigert. Am Freitzeitangebot für Kinder und Jugendliche müssen wir noch arbeiten, da haben wir mit meiner Umfrage ein paar Hausaufgaben erhalten.“

Hallstatt ist Schlusslicht In Hallstatt sank die Einwohnerzahl im Zeitraum 2002 bis 2022 von 933 auf 727.

Im Süden mussten die Gemeinden fast überall einen Rückgang verzeichnen. In Ebensee verringerte sich die Bevölkerung um 10,48 %, doch das Schlusslicht kommt aus einer Welterbegemeinde. In Hallstatt hat sich die Einwohnerzahl von 933 (im Jahr 2002) auf 727 erheblich verringert, das ist ein Minus von knapp 22 % und somit der erste Platz im Bezirk.

„Die Statistik zeigt es, dass wir nach wie vor eine Abwanderungsgemeinde sind“, so Bürgermeister Alexander Scheutz. Dies hänge sicherlich auch mit der topografischen Lage unseres Ortes zusammen. "Es gibt fast (bis gar) keine Baugrundstücke in Hallstatt. Wo noch etwas möglich wäre spricht der Gefahrenzonenplan gegen eine Baulandwidmung. Die alten Häuser, beispielsweise am Hallberg aber auch in den anderen Ortsteilen, sind mittlerweile so teuer geworden, dass sich junge Menschen schon den Erwerb nicht, geschweige denn eine Sanierung oder gar Modernisierung dieser Objekte nicht leisten können."

Viele dieser Häuser (am Berg), aber auch jene im Ortszentrum, sind mit Fahrzeugen nicht zu erreichen. Das sei für Wohnhäuser nicht attraktiv und verteuert auch jegliche Bau- oder Umbaumaßnahmen enorm.

Vorbehaltsgemeinde hofft auf Ganzjahrestourismus

"Seit einigen Jahren sind wir, um der enormen Immobilienspekulation entgegenzuwirken, eine ‚Vorbehaltsgemeinde', das heißt dass Wohnhäuser nur mehr als Hauptwohnsitze erworben bzw. bewohnt werden dürfen“, erklärt Scheutz. Das Ziel: "Wichtig wird sein, dass wir nach Ende der Pandemie und der vielen weltweiten Krisen, wieder einen Ganzjahrestourismus, wie wir ihn bis 2019 hatten, bekommen. Das würde wieder Arbeitnehmer mit ihren Familien nach Hallstatt bringen. Wir erweitern auch nach wie vor unsere Gemeindewohnungen, die attraktiv und leistbar sind. Dies hängt aber wiederum auch von der Wirtschaftskraft der Gemeinde ab.“ Zudem sei es unumgänglich, „dass wir uns als Region – Weltkulturerbe „Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut“ – sehen und mit den Nachbargemeinden gut zusammenarbeiten".

Hallstatt als Schulstandort

Erfreulich ist Scheutz zufolge, dass durch den Schulstandort der HTBLA Hallstatt viele Jugendliche aus ganz Österreich in Hallstatt präsent sind. 470 Schülerinnen und Schüler besuchen die technische Schule und davon „leben“ beispielsweise derzeit 255 zehn Monate des Jahres im Schülerheim der HTBLA Hallstatt. Die übrigen wohnen in Privatunterkünften in Hallstatt und der Region oder sind Fahrschüler. Aber: "Die Schülerinnen und Schüler scheinen natürlich in keiner ‚Hauptwohnsitzstatistik' auf."