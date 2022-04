Der Tourismusverband Traunsee-Almtal veranstaltet bereits zum zehnten Mal die „Almtal U 30 Oldtimer Ausfahrt“, dieses Jahr am Samstag, 30. April.

ALMTAL. Wenn Puch 500, Citroen 2 Cv, VW Käfer und noch mehr Oldtimer gemeinsam durchs Almtal und die Region rundherum fahren, dann ist die U 30-Ausfahrt voll im Gange. Bereits zum 10. Mal findet heuer die Almtal U30-Ausfahrt durch die Region Traunsee-Almtal statt. Heuer wieder am gewohnten Termin Ende April, am Samstag, 30. April. Die Mitarbeiter des Tourismusbüros Almtal waren wieder unterwegs und haben interessante Ziele in der Region gefunden, um den Teilnehmern immer wieder Neues und Unbekanntes in der Region zu zeigen.

Der Tourenverlauf

Gestartet wird um 9.30 Uhr in Scharnstein beim Gasthaus Taverne Thann, das inzwischen von Julia Pointl, der „Juniorchefin“, übernommen wurde und mit seinen abwechslungsreichen Mittagsmenüs weit über die Grenzen bekannt ist. Ab 8.30 Uhr gibt es dort Frühstück. Danach geht es durch St. Konrad in Richtung Gschwandt zum Landeplatz Salzkammergut und dem neuen Restaurant am Flugplatz Gschwandt, wo es einen Fotoshooting auf der Landebahn geben wird. Die Reise führt weiter über Lindach in Richtung Traunfall, wo es bei der Fischbraterei Hager am Traunfall einen Steckerlfisch zur Stärkung um die Mittagszeit geben wird und die Natursehenswürdigkeit, der Traunfall, zu besichtigen ist. Anschließend geht es ins Pferdezentrum Stadl-Paura, wo an diesem Turnierwochenende zusätzlich noch eine Führung gemach wird um das einzigartige Flair eines Reitturniers einzufangen. Die Strecke führt weiter über Bad Wimsbach-Neydharting, Steinerkirchen an der Traun nach Pettenbach, wo wir in der neu übernommenen Floriani Stubn den Abschluss der Ausfahrt genießen und das fast schon fertiggestellte, neue Hallenbad beim Almtal Camp besichtigen werden.

Bitte sehr gerne vorab mit dem Anmeldeformular unter almtal@traunsee-almtal.at oder 07616/8268 anmelden.