PINSDORF. Mit seinem Firmenfahrzeug war ein 43-jähriger Lenker am 26. Dezember 2021 auf der Salzkammergutstraße (B145) im Ortsgebiet Pinsdorf in Fahrtrichtung Gmunden unterwegs. Er wollte gegen 20:20 Uhr nach rechts in die Ortschaft Schacherfeld abbiegen. Dabei geriet der Pkw vermutlich aufgrund der eisigen Fahrbahn ins Schleudern und rutschte dabei in den rechten Straßengraben, wo der PKW auf der Fahrerseite liegen blieb und ein Gartenzaun erheblich beschädigt wurde. Der Lenker wurde leicht verletzt. Eine nachfolgende Fahrzeuglenkerin, die zufällig Ärztin ist, leistet sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 43-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wurde in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.