„Salzkammergut Volksmusikabend“ im Schloß Ort in Gmunden

Ein großes volkskulturelles Sänger- und Musikantentreffen findet am Freitag, 15. Juli 2022 ab 20:00 Uhr im Innenhof im Seeschloß Ort in Gmunden unter dem Motto „Salzkammergut Volksmusikabend“ statt.

Es wirken aus dem Salzkammergut die Goiserer Klarinettenmusi, aus dem Innviertel die Innviertler Geigenmusi, weiters aus Salzburg die Familienmusik Eder-Hutter, aus Tirol der Gruber Zwoagsang und die Stoaberg Sängerinnen aus Bayern beim Festabend mit. Durch das Programm führt Sprecher Peter Gillesberger. Der Volksmusikabend findet durch eine Überdachung bei jeder Witterung statt! Eintritt: Vorverkauf €16,00 in der Orther Stub`n – Gmunden, telefonische Anmeldung möglich unter Tel.: 0664/4643016, sowie an der Abendkasse um € 20,00.