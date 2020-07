Dass Angelhaken eine große Gefahr für Schwäne darstellen können, zeigte sich erst kürzlich, als die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereines fast zeitgleich zu dringenden Rettungseinsätzen an den Traunsee und Wallersee gerufen wurde.

ALTMÜNSTER. Seit Tagen wurde ein sichtlich verletzter Schwan am Traunsee von zahlreichen Passanten gemeldet. Das Tier hatte sich gänzlich in einer Angelschnur verfangen, der dazugehörige Angelhaken wurde von dem Schwan verschluckt. Mehrere Rettungsversuche von tierlieben Privatpersonen sowie der ansässigen Feuerwehr, blieben vergeblich. „Das Tier war sichtlich nervös und ängstlich“, schildert Ulrike W., Hofleiterin des Assisi-Tierschutzhof in Frankenburg. Mit einem Segelboot fuhr die Tierrettung auf den Traunsee und konnte das Tier, gemeinsam mit Anwohnern die den Schwan ganzjährig fütterten, in Ruhe zu sich locken um ihn dann zu bergen und Erstversorgung zu leisten. In der Tierklinik Vöcklamarkt wurde der Schwan unter Narkose vom verschluckten Angelhaken- und der Angelschnur um den Körper, befreit. Der Schwan hatte Glück, denn der Angelhaken hatte keine gröberen inneren Verletzungen ausgelöst. Am darauffolgenden Tag, konnte das Tier wieder in den Traunsee ausgelassen werden.

Angelhaken als Gefahrenquelle für Schwäne

Leider gründeln Schwäne oftmals weggeworfene Angelhaken- und Schnüre bei ihrer Nahrungssuche vom Wassergrund auf. Diese können sich in der Speiseröhre einhaken und, im schlimmsten Fall, tödlich enden. Der Österreichische Tierschutzverein ruft Angler dazu auf, Haken und Schnüre nicht achtlos im See zu hinterlassen, sondern ordnungsgemäß zu entsorgen.