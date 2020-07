Humor und Musik

Diesen Mix bietet der Alleinunterhalter Roman Seeliger bei seinem vierten abendfüllenden Klavierkabarett.

Persil-Flagge

In der Uraufführung seines Theaterstücks „Se(e)liger Beethoven“ schlüpft der Piano-Darsteller in alle Rollen von Shakespeare bis Falco. Endlich wird das Geheimnis gelüftet, wer Ludwigs unsterbliche Geliebte war. Um sich vom Vorwurf der Geschichtsfälschung reinzuwaschen, sagt Roman: „Das Ganze ist eine Persil-Flagge! Statt viraler Influenza General der Influencer.“

Mobbing auch im Himmel?

Wäre Beethovens Köchin zu Lebzeiten gefragt worden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, hätte sie geantwortet: „Leben nach dem Tod? Lächerlich! Irgendwann muss doch a Ruh sein.“ Im Himmel stellt sie fest, dass sie sich geirrt hat. „Hier gehts weiter mitm Mobbing“, sagt sie, verwendet ihre Perücke als Wischmob und macht einen auf Helene Wischer: „Atemlos saubergmacht!“

Von Shakespeare bis Falco

Falco rappt nach Musik von Beethoven, Shakespeare glaubt, Beethovens Lehrer gewesen zu sein, und Einzi, die Witwe des Walzerkönigs Robert Stolz, hält sich für Beethovens unsterbliche Geliebte.

Abgeschrieben oder nicht abgeschrieben

Ein jenseitiges Spektakel, in dem Ludwig vorgeworfen wird, seine fünfte Symphonie von einem anderen Komponisten abgeschrieben zu haben. So eine Frechheit! Hoffentlich kommt die Wahrheit ans Licht. In dem Piano-Kabarett „Se(e)liger Beethoven“ am Montag, 3. August 2020, um 19.30 Uhr im Museum der Stadt Bad Ischl. Eintritt frei, Beethoven-Fans zahlen die Hälfte. Bitte wahren Sie Abstand, Sie gefährden sonst Ihre Mundschutzvermutung.

