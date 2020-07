Da heuer durch die Corona-Wirren der planmäßige Pfeifertag auf der Blaa-Alm abgesagt wurde, bringt Werner Miklautsch in einer "Volksmusik zur Mittagszeit - Spezial" am Samstag, 15. August 2020, um 13 Uhr, im Freien Radio Salzkammergut einen interessanten Rückblick auf den vorjährigen Pfeifertag auf dem Feuerkogel bei Ebensee.

Fast 90 Pfeifergruppen und andere volksmusikalische Formationen hatten sich bei sprichwörtlichem "Kaiserwetter" auf gut 1600 Metern Seehöhe eingefunden um diesen Tag mit eindrucksvollem Spiel zu genießen.

"Volksmusik zur Mittagszeit - Spezial" am Samstag, 15. August 2020, um 13 Uhr, im Freien Radio Salzkammergut