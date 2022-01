„Sprung" mit PKW auf Kreisverkehrinsel unverletzt überstanden, schwerer Sachschaden!

Arbeitsreicher Einsatztag der Feuerwehr Gschwandt am heutigen Samstag 29.1.2022. Bereits um 8:00 Uhr morgen kam die erste Brandmeldung im Feuerwehrhaus Gschwandt an, Brandmeldealarm bei einem Großbetrieb Ortsgrenze Gschwandt Oberweis. Nach Erkundigung der Sachlage konnte Entwarnung gegeben werden und wieder in das Feuerwehrdepot eingerückt werden.

Am Abend dann gegen 22:30 Uhr die nächste Alarmmeldung: Verkehrunfall beim Kreisverkehr Gschwandt an der Scharnsteiner Bundesstraße. Ein PKW kam vermutlich durch überhöhter Geschwindigkeit aus Münzfeld kommend kurz vor Beginn des Kreisverkehrs auf eine Verkehrsinsel, der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gerade aus auf die in der Mitte des Kreisverkehrs liegende Grünfläche. Dabei schlug das Fahrzeug heftig auf, schlitterte knapp beim auf der Insel befindlichen Baum vorbei und kam dann schwer beschädigt zum Stillstand. Der Lenker war geschockt, trug aber keine sichtlichen Verletzungen davon. Die Einsatzkräfte übernahmen die Aufräumarbeiten und fingen mit Behälter das austretende Öl und die Kühlflüssigkeit auf. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen weggebracht.

Im Einsatz bei der Feuerwehr Gschwandt standen lt. Kommandant Jürgen WEISSMANN 21 Feuerwehrkameraden mit drei Fahrzeuge und 2 Einsatzfahrzeuge der Polizei. Der Verkehr konnte langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS