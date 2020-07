ST. WOLFGANG. Gemeinsam mit dem neuen St. Wolfganger Heimatbuch wird auch das Häuserverzeichnis aus dem Jahr 1966 aktualisiert. Das wurde im Zuge der Heimatbuch-Arbeit von der Marktgemeinde St. Wolfgang und dem Herausgeber Wolfgang Fingernagel entschieden. Ein besonderer Schwerpunkt ist auch die Feststellung der Hausnamen. „Bisher waren die Bauernhöfe und die alten Markthäuser mit Hausnamen im Häuserverzeichnis vermerkt, zukünftig soll das aber auch bei Privathäusern im gesamten Gemeindegebiet gemacht werden“, erklärt Wolfgang Mergl, der gemeinsam mit Fingernagel am neuen Häuserverzeichnis arbeitet. „Es ist sicher für die nächsten Generationen von großem Interesse, wenn althergebrachte Hausnamen in einem offiziellen Buch niedergeschrieben werden“, bestätigt Herausgeber Fingernagel die Idee der Gemeinde.

„Wir sind sehr froh, dass mit Wolfgang Mergl und Wolfgang Fingernagel zwei Experten auf ihrem Gebiet diese Aufgabe erledigen“, zeigen sich Bürgermeister Franz Eisl und Kulturreferent Arno Perfaller über die Zusammenarbeit des St. Wolfganger Bauamtsleiters Mergl und des langjährigen Ministerialrats Fingernagel erfreut. Mergl konnte in den letzten Jahren bereits seine Erfahrung bei der Sanierung des St. Wolfganger Bauamtes einbringen und kennt somit (fast) jedes Haus. Fingernagel wiederum setzte seine Formulierungskunst neben anderen Aufgaben auch als Pressesprecher der Minister Heinz Fischer, Rudolf Scholten und Caspar Einem gekonnt ein.