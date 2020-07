ST. WOLFGANG. In der Wolfgangseegemeinde wird die soziale Nahversorgung seit vielen Jahren eigenständig organisiert. Bei den Angeboten „Essen auf Rädern“ und der „Mobilen Altenhilfe“ spielen die ehrenamtlichen Helfer, die professionelle Organisation und die finanzielle Absicherung durch die Gemeinde vorbildlich zusammen. Für die Betreuungskunden können sozial gestaffelte Beiträge angeboten werden. „Die soziale Nahversorgung muss für alle leistbar sein, jeder zahlt nur soviel, wie er ohne Probleme aufbringen kann“, streichen Bürgermeister Franz Eisl (VP) und Sozialreferent Matthias Heckmann (VP) die Vorteile der Gemeindeunterstützung heraus.

Neue Essensboxen angeschafft

Gleich nach seiner Wahl im Jahr 2015 organisierte Heckmann das Angebot für „Essen auf Rädern“ von Grund auf neu. Auch die Anschaffung neuer Essensboxen wurde von der Gemeinde unterstützt. „Das wichtigste sind aber die ehrenamtlichen Helfer“, so Heckmann, diese holen Tag für Tag die Speisen vom Salzkammergut-Klinikum in Bad Ischl ab und bringen sie zu den einzelnen Haushalten. „Ich bin stolz auf unsere vielen Freiwilligen, auf den Feuerwehrverein Wirling und auch auf die Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, die am Sonntag das Essen ausfahren“, bedankt sich Bürgermeister Eisl.

Netzwerk hat sich bewährt

In der „Kommandozentrale“, dem Rot-Kreuz-Quartier in Schwarzenbach, laufen alle operativen Fäden bei Ferdinand Kasberger zusammen. Speziell in der „Corona-Zeit“ hat sich dieses gute Netzwerk bestens bewährt. Für Bürgermeister Franz Eisl ein klares Zeichen dafür, dass St. Wolfgang zusammensteht und im Ernstfall noch „nachlegen“ kann. „Miteinander wird in St. Wolfgang viel bewegt – das macht uns als Gemeinschaft stark und erfolgreich“, freut sich Bürgermeister Franz Eisl abschließend.