Eine Wanderung auf den Predigstuhl in Bad Goisern ist in jedem Fall empfehlenswert. Von leicht, über anspruchsvoll bishin zu anstrengend kann man dabei alles haben.

BAD GOISERN. Einen wunderbaren Ausblick auf Goisern, den Hallstättersee und König Dachstein kann man unter anderem auch vom Predigstuhl (1.278m) in Bad Goisern genießen. Viele Wege führen zum Ausgangspunkt und während ich dieses Mal mittels Mountainbike über Grabenbach (Rettenbach) und das Hütteneck angereist bin, kann man diese Tour verhältnismäßig leicht und zeitsparend machen. Hierfür empfiehlt sich der Ausgangspunkt beim Predigstuhl-Parkplatz:

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Von da aus folgt man der Beschilderung auf einer Forststraße und biegt schließlich links der Markierung 245 folgend in den Wald ab. Reist man – so wie ich – über das Hütteneck an, kommt man von der anderen Seite und passiert auf dem Weg zu dieser Abzweigung sogar noch die schöne Rossmoosalm.

Ausgangspunkt direkt neben der Forststraße. Hier folgt man dem Weg 245.

hochgeladen von Philipp Gratzer

Wie die Beschilderung schon zeigt: Man muss nicht zwingend den Wanderweg zum Gipfel beschreiten. Rechts geht es zum "Mein Land - Dein Land"-Klettersteig mit Schwierigkeit "C", etwas weiter oben, wenn man dem Wanderweg folgt, kann man auch über den Klettersteig "Leadership Predigstuhl" mit Schwierigkeit "C" zum Gipfel klettern. Meine Klettersteig-Karriere ist noch ziemlich an ihrem Anfang, die Ausrüstung habe ich sowieso nicht mit und daher vertage ich diese beiden Varianten auf ein anderes Mal.

Teilweise über Stufen geht es relativ steil empor – so macht man schnell Höhenmeter.

hochgeladen von Philipp Gratzer

Der Wanderweg ist ziemlich steil, es ist also keine Schande, wenn man beim Aufstieg etwas aus der Puste gerät. Das Gute daran: Man macht schnell Höhenmeter und kommt nach gut zwei Drittel zu einer flacheren Stelle. Zeit zum Durchatmen und Verweilen.

Ein kleines Plateau, wenn man so will, ehe der Aufstieg wieder steiler wird.

hochgeladen von Philipp Gratzer

Man kommt zu einem kleinen Aussichtspunkt, von hier aus hat man einen schönen Blick auf Bad Goisern und den letzten Abschnitt, auf dem das Gipfelkreuz des Predigstuhls zu finden ist.

Aussicht Richtung goisern und hinüber zum Predigstuhl. Von hier aus ist es wirklich nicht mehr weit.

hochgeladen von Philipp Gratzer

Über hölzerne Leitern und seilgesicherte Passagen steigt man die letzten Höhenmeter bis zum Gipfel auf. Hier wartet nicht nur ein wunderschönes, hölzernes Kreuz, sondern auch eine atemberaubende Aussicht.

Gipfelkreuz auf dem Predigstuhl (1.278 m).

hochgeladen von Philipp Gratzer