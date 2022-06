Nach ein paar Jahren coronabedingter Pause findet rechtzeitig zum Start in den Juli das traditionelle Holzstangenbierzelt der Freiwilligen Feuerwehr Wirling statt. Von 1. bis 3. Juli wartet auf die Gäste ein buntes Programm auf der Wirlinger Wiesn.

ST. WOLFGANG. Feuerwehrkommandant Andreas Limbacher zeigt sich erfreut: „Wir sind unglaublich froh, dass wir heuer endlich wieder ein Bierzelt veranstalten können und haben uns daher das Ziel gesetzt, den Festgästen heuer wieder Traditionelles und Besonderes zu bieten.“ Unter anderem musikalisch wird einiges geboten. Am Freitag starten Franz Posch und seine Innbrüggler den gesamten Abend in das Bierzelt-Wochenende, am Samstag steht das Programm ganz im Zeichen der Volkmusik - so gibt es ab 19 Uhr ein Revival des Goiserer Windes und es spielen die Aberseer Musikanten und Edelweiß 3 auf. Am Sonntag startet der Festbetrieb mit der Orts- und Bauernmusik St. Wolfgang ab 11 Uhr in den Frühschoppen und ab 13 Uhr spielen die Hallgrafen aus Bayern auf. Zudem gibt es am Sonntag ein Kinderprogramm inkl. Hüpfburg sowie eine Kuchenecke und das ganze Wochenende steht natürlich auch wieder die traditionelle „Nocka-Hütte“ offen und verköstigt die Gäste mit köstlichen Holzknechtnocken. Ab 21 Uhr steht jeweils auch der Barbetrieb offen. „Die Einkommen kommen der Sicherheit der heimischen Bevölkerung zu Gute und werden in das Feuerwehrwesen investiert“, versichert das Feuerwehroberhaupt.