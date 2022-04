In diesem Jahr nimmt die Gemeinde Traunkirchen wieder an der Umweltreinigungsaktion „Hui statt pfui“ teil. Dabei wird im Frühjahr Müll entlang von Straßen und Wegen gesammelt.

TRAUNKIRCHEN. In diesem Jahr weist die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Bezirksabfallverband auf Müll entlang von Straßen hin. „Uns ist es wichtig Bewusstsein zu schaffen. Müll belastet unsere Umwelt. Müll sollte fachmännisch entsorgt werden und nicht einfach in unsere schöne Natur geworfen werden“, so Bürgermeister Christoph Schragl.

Entlang der viel befahrenen B145 sowie entlang der Landesstraße L1298 wurde bereits viel Müll gesammelt. In diesem Jahr wird mit gelben Schildern auf den weggeworfenen Müll hingewiesen. „Jeder gelbe Pfeil markiert dabei eine Stelle, wo Müll gefunden wurde. Das ist schon eine beträchtliche Menge. Deshalb möchten wir diese Stellen ersichtlich machen und auf die Umweltverschmutzung hinweisen.“, erklärt der Obmann des Umweltausschusses Alois Siegesleitner.

Vereine helfen mit

Die Gemeinde Traunkirchen organisiert jährlich eine Umweltreinigungsaktion, an der sich auch die ortsansässigen Vereine beteiligen. Jährlich werden große Mengen an Müll entlang von Straßen, aber auch entlang von Wanderwegen gefunden. Die dadurch verursachte Umweltverschmutzung hat sowohl für die Umwelt, als auch für die Landwirtschaft schlimme Auswirkungen. Weidevieh, aber auch Wildtiere können durch sorglos weggeworfenen Müll zu Schaden kommen. Die Gemeinde Traunkirchen bittet alle Wanderer und Verkehrsteilnehmer sorgsam mit der Umwelt und der Kulturlandschaft umzugehen und keinen Müll entlang von Straßen und Wegen zu entsorgen.