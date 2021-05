Ungenutzte SMS den Ischler Feuerwehren spenden

Eine wohl völlig neue Form des Spendens gibt es ab sofort im Feuerwehrpflichtbereich Bad Ischl – hier kann man seine ungenutzten Frei-SMS an die Ischler Feuerwehren & Feuerwachen spenden somit etwas Gutes tun.

BAD ISCHL. Die Feuerwehren und Feuerwachen finanzieren sich zum Teil, neben den öffentlichen Geldern, auch selbst. Durch diese Eigenfinanzierung kann ein entsprechendes Niveau an Ausrüstung gehalten werden, welches im Notfall jedem von uns zu Gute kommt. Diese Mittel werden aus Spenden, Haussammlungen und Veranstaltungen lukriert. Die aktuelle Situation hat auch ihre Auswirkungen auf die Finanzen der Freiwilligen Feuerwehren und Feuerwachen. „Durch den Ausfall von Veranstaltungen entgehen uns wichtige Einnahmen. Dadurch hat sich der finanzielle Spielrahmen in Bezug auf die Ausrüstung deutlich verringert“, erklärt Pflichtbereichskommandant ABI Jochen Eisl die momentan schwierige Situation.

Mit ungenutzten Frei-SMS Feuerwehr unterstützen

Eigentlich steht fast jedem Nutzer eines Mobiltelefons vertraglich eine bestimmte oder gar eine unbegrenzte Anzahl an frei SMS zur Verfügung, welche jedoch auf Grund von WhatsApp, Signal, etc. kaum mehr genutzt werden. Mit diesen ungenutzten SMS, welche man monatlich bezahlt, kann man ab jetzt die Ischler Feuerwehren & Feuerwachen finanziell unterstützen. Die daraus lukrierten Mittel werden ausschließlich in notwendige Ausrüstung und Gerätschaften investiert.

Wie funktioniert das?

Eigentlich ganz einfach. Mit Ihrem Android Handy finden Sie im Google Play Store das „Feuerwehr Spenden App“, welches Sie unter dem folgenden Link downloadden können: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schregocommunications.feuerwehr_spenden_app

Mit IOS gibt es momentan leider noch keine Möglichkeit der Nutzung.

Diese App wurde von der Firma Schrego Communications GmbH entwickelt. In der App können Sie sieben Einheiten der Ischler Freiwilligen Feuerwehren und Feuerwachen auswählen und eine bestimmte Anzahl an SMS spenden. Dies kann auch monatlich mit einer fixen Anzahl an SMS erfolgen. Stoppen kann man die Spende jederzeit.

Datenschutz: Welche Daten werden gespeichert?

Dies ist wohl aktuell eines der wichtigsten Themen in vielen Bereichen. Beim „Feuerwehr Spenden App“, werden nur die Telefonnummer und die Anzahl der gespendeten SMS gespeichert, keine Namen oder Adressen. Die App hat keine Einsicht auf Ihren Vertrag. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Vertrag mit Ihren Frei – SMS überprüfen um nicht ungewollt zu viel zu Spenden.

Erfolgreich für die UNO auf Zypern eingeführt

In Österreich sind die Feuerwehren und Feuerwachen aus Bad Ischl absoluter Vorreiter in diesem Bereich. Doch diese Form des Spendens läuft bereits seit einem Jahr erfolgreich auf Zypern im Rahmen eines Projektes mit den Vereinten Nationen. Auf Grund dieser positiven Erfahrungen wollte Schrego Communications GmbH den nächsten Schritt setzen und dieses System in Österreich einführen. Bei der Suche nach einer Organisation, mit welcher man ein Pilotprojekt starten könnte, kam man schließlich auf das Ischler Feuerwehrwesen und nahm in weiterer Folge Kontakt mit der Feuerwehr Bad Ischl auf.