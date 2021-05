Eine 44-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzte sich beim Abstieg vom Mahdlgupf am Knöchel. Die Rettungskräfte mussten sie teilweise abseilen und tragen, um sie heil ins Tal zu bringen.

STEINBACH AM ATTERSEE. Wie die Polizei schildert, unternahm die 44-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck am Nachmittag des 28. Mai 2021 gemeinsam mit einem 47-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Gmunden eine Bergtour auf den Mahdlgupf. Dazu stiegen sie gegen 15 Uhr in den "Attersee-Klettersteig" ein und erreichten gegen 19 Uhr den Gipfel des Mahdlgupf.

Anschließend stiegen sie über den markierten Wanderweg Richtung Weissenbach ab. Dabei überknöchelte die 47-Jährige gegen 22 Uhr und konnte selbstständig nicht mehr weiter. Ihr Begleiter verständigte daraufhin mit dem Handy die Einsatzkräfte. Die Verletzte musste aufwendig und anstrengend mit der Gebirgstrage – teilweise abgeseilt, teils getragen – zu Tal gebracht werden. Kurz nach Mitternacht wurde sie der Rettung übergeben und ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.