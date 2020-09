Wohnmobil James Cook ist startklar! Start von Traunkirchen - Bad Ischl - Wolfgangsee - Fuschlsee - Schloss Fuschl - und jetzt zum Wiestalstausee - v o r b e i an t i e f e n S c h l u c h t e n nach Kuchl zur Hofkäserei "Fürstenhof"!

Ein schönes Platzerl für mein Wohnmobil wurde mir zugeteilt - ich bin glücklich!



..die spezielle Rinderrasse welche hier die super gute Nährstoffreiche und Fette Milch liefert heißt " Jersey Rind"! ...von der Kanalinsel Jersey, eine der "ältesten Rinderrassen der Welt"!

Im Hofladen gibt es ca.30 verschiedene Käsesorten und noch verschiedenste Produkte von Kosmetik, Seifen, Säfte, Chutneys, Aufstriche , eingelegte Früchte und mehr...

Schaukäserei, ...Führungen und selbst kann man Käse und Kosmetik herstellen...

Ein Geschenkspaket heißt hier "Erkältung ade"

...auch ich sage nach einer herrlichen Nacht im Wohnmobil ...a d e ...

und werde weiterziehen...