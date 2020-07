Experten des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) mit der Forstlichen Ausbildungsstätte in Traunkirchen am WALDCAMPUS Österreich, dem European Campus Rottal-Inn (ECRI) in Pfarrkirchen, der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) in Wels und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU) werden sich länderübergreifend dem Themenkomplex „Wald, Gesundheit und Tourismus“ aus verschiedenen Blickwinkeln nähern und Waldbesitzer, Waldvermittler, Gemeinden und Gesundheitseinrichtungen zur Zusammenarbeit einladen.

TRAUNKIRCHEN. Das vom Tourismusverband Traunsee-Almtal mitinitierte Projekt Waldraum – die Modellregion für Wald – ist Partner des INTERREG-Forschungsprojektes „Netzwerk Gesundheitstourismus Wald“. Ein erstes Meeting mit den österreichischen und bayrischen Partnern fand nun am Waldcampus Österreich in Traunkirchen statt.

Das Projektteam für dieses große INTERREG-Projekt besteht aus Experten des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) mit der Forstlichen Ausbildungsstätte in Traunkirchen, dem European Campus Rottal-Inn (ECRI) in Pfarrkirchen, der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) in Wels, und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU). Unterstützung erfährt das Projektteam dabei durch eine Vielzahl von Partnern aus Politik und Praxis. Hierzu zählen die Oberösterreich Tourismus GmbH, der Tourismusverband Ostbayern, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft & Forsten Pfarrkirchen, die Bayerische Landesanstalt für Wald & Forstwirtschaft sowie das Österr. Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen & Tourismus.

Erste Projektschritte

Das Projekt-Team wird sich dem Themenkomplex „Wald, Gesundheit und Tourismus“ aus verschiedenen Blickwinkeln nähern und Waldbesitzer, Waldvermittler, Gemeinden und Gesundheitseinrichtungen zur Zusammenarbeit einladen. Im ersten Schritt wird der Waldraum Traunsee-Almtal zum genannten Themenkomplex analysiert und der Status Quo erhoben.„Für lokale Anbieter und Nachfrager soll gleichermaßen ein nutzbarer Mehrwert geschaffen werden, der die natürlichen Ressourcen und Gegebenheiten schont und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt“, betont Andreas Murray, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Traunsee-Almtal.

„Die besondere Wirkung von Wald auf die Gesundheit ist in der Region Traunsee-Almtal seit einigen Jahren mit geführten Walderlebnisangeboten ins Waldkammergut oder bei Waldness im Almtal bereits erlebbar“, erläutert Hermine Hackl, Leiterin der FAST Traunkirchen des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) am Waldcampus Österreich.