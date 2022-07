Beim Abstieg vom Schafberg verletzte sich heute, 3. Juli, ein 58-jähriger Mann aus Bayern schwer.

BEZIRK GMUNDEN. Zwei Brüder aus Bayern, 58 Jahre und 61 Jahre alt, fuhren heute, 3. Juli 2022, mit der Schafbergbahn auf den gleichnamigen Berg. Nach einem Aufenthalt am Berg stiegen sie gegen 12 Uhr über den Purtschellersteig Richtung St. Wolfgang am Wolfgangsee ab. Aufgrund des rutschigen Untergrundes stürzte der Jüngere und verletzte sich dabei schwer. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in ein Salzburger Krankenhaus.