Winterwonderland am Almsee in Grünau!

Die ganze Schönheit unserer Heimat offenbart sich wohl immer wieder in der Natur. So wie heute Montag 24.1.2022 ein Ausflug zum wunderschönen Almsee in Grünau. Anfangs war der Himmel etwas bedeckt, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Es wurde immer heller, die Sonne tauchte die Umgebung in sanftes Licht und ließ den letzten Schnee auf den Bäumen zergehen und in Tropfen zu Boden und in den See fallen. Die Ruhe an diesem Montag war auch überraschend. Nur vereinzelnd spazierten Leute den Rundweg entlang und genossen so wie wir die Herrlichkeit der Umgebung. Es tat Körper und Seele einmal gut, den ganzen Rummel dieser Zeit für ein paar Stunden zu vergessen. Schön ein Salzkammergütler zu sein und diese Pracht quasi vor der Haustüre zu haben!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS