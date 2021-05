Nach Jahren der Standortsuche für einen Neubau zeichnet sich nun eine Erweiterung der bestehenden Hauptfeuerwache ab. Der erste Planentwurf wurde bereits von der Stadtfeuerwehr im Sicherheitsausschuss der Gemeinde präsentiert und vorgeschlagen. Bürgermeisterin Ines Schiller unterstützt diese Lösung.

BAD ISCHL. Schon seit Jahren kämpft die Hauptfeuerwache mit Platzproblemen. Darüber hinaus bekommt sie im Jahr 2024 ein neues schweres Rüstfahrzeug mit Kran. Aufgrund seiner Größe und des Gewichts würde es in der derzeitigen Garage keinen Platz finden. Weil trotz intensiver Suche kein geeignetes Grundstück für einen Neubau gefunden werden konnte, hat sich die Stadtfeuerwehr nun für einen Zubau am bestehenden Standort entschieden. „Der Zubau in der geplanten Form wird bestmögliche Vorraussetzungen bieten, um unsere Arbeit für die Sicherheit der Bad Ischlerinnen und Bad Ischler zu erfüllen", so Pflichtbereichskommandant Jochen Eisl.

Schiller fordert parteiübergreifende Unterstützung

Nach der Präsentation des ersten Planentwurfs im Sicherheitsausschuss unterstützen auch Feuerwehrreferent Stadtrat Sigfried Lemmerer und Bürgermeisterin Ines Schiller den Zubau. „Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehr haben sich optimale Voraussetzungen für ihren so wertvollen Einsatz für Bad Ischl verdient. Darum würde ich mir von allen im Gemeinderat vertretenen Parteien ein klares Signal der Unterstützung für dieses dringend notwendige Projekt wünschen.“ Als oberste Feuerwehrfrau verweist Schiller zudem darauf, dass Bad Ischl mit dem Zubau auch ein adäquates Katastrophenschutzlager bekommen würde.