Auf zum Gollinger Wasserfall, aber dann zu einem knusprigen "Bratl in der Rein" oder frisch geräucherte Forellen ....die Speisenkarte ist voll mit Schmankerl....beim Manfred den Abfalter Wirt!

Zum Wasserfall geht man gleich hinter diesem Gasthaus! Hier wurden noch vor wenigen Jahrzehnten in sieben Mühlen Mehl gemahlen...eine ist erhalten geblieben !

Viele Geschichte gibt es entlang des Weges...aber schaut selbst...

Nach den Gasthaubesuch mußte ich noch einen Spaziergang machen und landete in einer herrlichen Konditorei in Golling!

Sehr nette Bedienung bringt dir hier im Cafe Maier Köstlichkeiten welche auf der Zunge zergehen!

Mein Bus " James Cook" wartet schon....ich muß weiter