Bei einem Unfall in Bad Ischl wurden heute vier Personen, darunter ein zwei Monate altes Baby, unbestimmten Grades verletzt.

BAD ISCHL. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war heute, 9. Oktober 2021, gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto auf der B145 Richtung Bad Ischl unterwegs. In der Ortschaft Sulzbach, Gemeinde Bad Ischl, geriet er in einer leichten Linkskurve zu weit nach rechts auf das Bankett und kam ins Schleudern. Schließlich stieß der Wagen frontal gegen das entgegenkommenden Auto einer 23-Jährigen aus dem Bezirk Liezen in der Steiermark. Sie war mit ihrer 49-jährigen Mutter und ihrem zwei Monate alten Sohn im Auto. Alle Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.