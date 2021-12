GSCHWANDT. Am Mittwoch, 22. Dezember, wurde die Freiwillige Feuerwehr Gschwandt um 15.07 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die B144 alarmiert. Dort kollidierten im Kreuzungsbereich Richtung Steiger Straße zwei Fahrzeuge miteinander. Die Kameraden zogen die beteiligten Fahrzeuge zu einem nahe gelegen Parkplatz, um den Verkehr wieder freizugeben. Die FF Gschwandt reinigte die Straße von den ausgelaufenen Betriebsmitteln, Autoteilen und regelte den Verkehr in dieser Zeit. Im Einsatz standen 17 Mann der FF Gschwandt mit zwei Fahrzeugen sowie zwei Streifen der Polizei.

Am Abend wurden die Kameraden um 17.28 erneut zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person zur Brunnerkurve Höhe Schloßberg alarmiert. Vom Landesfeuerwehrkommando wurden unterstützend zeitgleich die Feuerwehren St. Konrad und Gmunden dazu alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges waren die beteiligten Personen schon aus den Autos befreit und in den Rettungshubschrauber und das Rettungsfahrzeug verbracht. Aufgrund des Ausmaßes des Unfalles und durch die Landung des Hubschraubers musste die Straße für den Verkehr gesperrt werden. Durch die Polizeistreifen wurde der Verkehr großräumig umgeleitet. Gemeinsam mit der FF St. Konrad führte die FF Gschwandt die Aufräumarbeiten durch und unterstützte die Abschleppunternehmen beim Verladen der Unfallautos. Danach rückten die Kameraden wieder in das Feuerwehrhaus ein und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her. Um 18.40 war dieser Einsatz wieder beendet. Im Einsatz waren 18 Mann der FF Gschwandt mit dem KDOFA, LFB-A und TLF-A sowie die Kameraden der FF St. Konrad, der FF Gmunden, drei Polizeistreifen, Rettungshubschrauber, Notarzt und zwei Rettungsfahrzeuge.