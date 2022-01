Mit dem heurigen Krippenweg ist es dem Vorstand des Kripperlvereins Bad Goisern, wie schon in den vergangenen zwei Jahrzehnten seit Bestehen des Vereins, wieder gelungen die Krippen-Tradition in der Welterberegion hoch zu halten.

BAD GOISERN. Der zweite Goiserer Krippenweg wurde nach dem 6. Jänner wieder geschlossen. Auch heuer konnte aufgrund der Corona-Situation keine Ausstellung am dritten Adventwochenende veranstalten werden, so war diese Form zuerst als Alternative gedacht. Wie der Kripperlverein Bad Goisern vom Tourismusverband Inneres Salzkammergut informiert wurde, war dies auch heuer, trotz Lock Down und Einschränkungen, wieder ein großer Erfolg.

Das Echo der Besucher des Krippenweges, die Begeisterung der Geschäftsleute und des Tourismusverbandes lassen den Verein bereits jetzt schon nachdenken wie weit im Advent 2022 der dritte Goiserer Krippenweg und auch die traditionelle Ausstellung durchgeführt werden kann.

Verlosung als Highlight

Zum Abschluss der Veranstaltung Krippenweg fand heuer erstmals die Verlosung einer Krippe statt. Aus den vielen Losen hat ein "Glücksengerl" als Gewinner Altbürgermeister Gert Aigmüller aus Bad Goisern gezogen. Letzte Woche konnte die Krippe an den glücklichen Gewinner überreicht werden. Mit großem Dank und mit Freude hat er die Krippe übernommen und zugesichert, dass diese einen Ehrenplatz erhalten wird.