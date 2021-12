Mit den Stimmen von SPÖ, Grünen und Freiheitlichen hat der Gemeinderat von Bad Ischl das Budget für 2022 beschlossen. Um die finanzielle Ausgeglichenheit zu wahren, müssen jedoch ein Kassenkredit aufgenommen und Haushaltsrücklagen gemacht werden. Diskutiert wurden dabei auch das Schulzentrum.

BAD ISCHL. "Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde um 5.910.600 Euro verringern werden, eine Ausgeglichenheit aber dadurch gegeben bleibt, weil Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.831.600 Euro und ein Kassenkredit in der Höhe von 4.100.000 Euro zur Verfügung stehen", fasste Finanz-Stadtrat Hannes Bauer (Liste "Zukunft Ischl") die Sachlage zusammen.

Zentrales Thema waren dabei auch das Schulzentrum am Kreuzschwesternareal und die Mehrzweckhalle. "Damit bekommen unsere Schülerinnen und Schüler optimale Rahmenbedingungen, um sich fit für ihre berufliche Zukunft zu machen", so Bürgermeisterin Ines Schiller (SP). Die Verankerung der beiden Vorhaben im Budget sieht sie als gemeinsamen Kraftakt fast aller im Gemeinderat vertretenen Parteien, "schade ist nur, dass die Liste Ischl aus dem Konsens ausschert."

Mathes: "Keine Zustimmung für Schuldenbudget"

"Zusätzlich zu den Ischler Stadt-Verbindlichkeiten von aktuell 56 Millionen Euro kommen 2022 weitere 4,3 Millionen Euro neue Schulden dazu. 2023 sollen sogar zusätzlich knapp 13 Millionen neue Schulden gemacht werden. "Danach hat die Stadt hat keine Reserven mehr und dazu noch viel höhere Schulden als jetzt“, berichtet Vizebürgermeister Hannes Mathes (Liste "Zukunft Ischl"). Aus diesem Grund habe seine Bürgerliste auch keine Zustimmung erteilt.

Budget beschlossen, aber letztes Wort noch nicht gesprochen

Schiller wies zudem darauf hin, dass ein Verbleib der beiden Mittelschulen in den nicht barrierefreien Altgebäuden den inklusiven Unterricht weiterhin erschweren würde. Ein Team aus engagiertem Lehrpersonal habe bereits ein pädagogisches Konzept für den neuen Schulstandort erarbeitet, der auch die Musikschule beherbergen wird. Schiller dazu: „Interessant ist, dass mit Bildungsstadtrat Walter Erla der Direktor unserer Landesmusikschule gegen das Budget und damit gegen eine adäquate Lernumgebung für seine eigenen Schülerinnen und Schüler gestimmt hat.“

Erler, der in der Sitzung darum bat, die Entscheidung ein halbes Jahr aufzuschieben meint: "Ich sicher nicht gegen das Projekt, ich finde aber schon, dass es noch Gespräche mit allen Seiten geben muss, um die bestmögliche Lösung zu finden. Wir müssen die Frage stellen: Wollen all diese Schulen wirklich an den Stadtrand übersiedeln oder wäre ihnen eine Sanierung der bestehenden Gebäude lieber?" Dass die Mittelschulen überhaupt im Gespräch sind, sei Erla zufolge auf den Ausstieg der Concordia-Schule zurückzuführen. "Zudem gibt es meines Wissens nach auch keinen aktuellen Gemeinderatsbeschluss. Im derzeitigen sind nur die Musikschule und die Concordia-Schule drinnen." Daher sei das Budget zwar nun ohne Zustimmung der Bürgerliste beschlossen worden, das letzte Wort sei hier aber noch nicht gesprochen worden.