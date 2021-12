Es war die erste ordentliche Ischler Gemeinderatssitzung seit der Wahl. Neue Gesichter und ein sehr sachlicher Umgang prägten die knapp fünfstündige Zusammenkunft, ehe die SPÖ beim abschließenden Punkt "Allfälliges" die "Bombe platzen ließ".

BAD ISCHL. Neu war in dieser Sitzung des Ischler Gemeinderats vieles: Neue Mandatare und neue Spitzenredner – oder Redner mit Spitzenzeiten – während Bürgermeisterin Ines Schiller (SP) – von den beiden neuen Vizebürgermeistern Franz Hochdaninger (SP) und Hannes Mathes (Liste Zukunft Ischl) flankiert – durch die Tagesordnung führte. Besprochen wurden unter anderem der Budgetvoranschlag 2022, der Kauf des Lehár-Theaters, der Weg auf den Jainzen und mehr Transparenz (Infos folgen). Alles deutete auf eine zwar für Ischler Verhältnisse sehr lange, aber durchwegs sachliche Sitzung hin. Überraschend eigentlich, hatte man sich als poitikinteressierter Bad Ischler doch im Vorfeld die Frage gestellt: Schiller und Mathes – kann das nach einem so emotionalen Wahlkampf wirklich funktionieren?

Wer bis zum Schluss blieb, bekamm schließlich die Antwort: Nein.

Grenze überschritten

Während in der letzten Sitzung vor Weihnachten traditionell eigentlich frohe Feiertage gewünscht werden, erklärte Marija Gavric (SP), "dass alles, was es fraktionsübergreifend über Jahre hinweg in Bad Ischl an Fairness und Handschlagqualität gegeben hat, 2021 über den Haufen geworfen wurde." Sie deutete an, was Schiller kurz darauf bestätigte: "Es kostet mich sehr viel Kraft, neben jemandem zu sitzen, der mich Woche für Woche in den Medien schlecht macht", so die Bürgermeisterin. Mit dem aktuellen Gustostück des "Bürgermeisterinnen-Taschengeldes", was am 14. Dezember die Runde in der Medienlandschaft gemacht hat, sei eine Grenze erreicht und überschritten worden. "Es sind immer wieder Lügen, die da verbreitet werden", so Schiller. Der gennnte Betrag von 100.000 Euro sei rechtlich absolut gedeckt und setze sich aus Verfügungs- und Repräsentationsmitteln zusammen, die ihr als Bürgermeisterin zustünden - natürlich nicht zu ihrer privaten Verfügung. "Eigentlich wären es sogar bis zu 200.000 Euro, wenn man den Verteilungsschlüssel anwendet und die Mittel voll ausschöpft." Angaben zu ihrem Gehalt und zu Investitionssummen, die in der Presseaussendung von "Zukunft Ischl" an ausgewählte Medien gingen, seien völlig aus der Luft gegriffen. Es sei schade, dass es soweit kommen musste, aber: "Es wird eine Unterlassungsklage an Vizebürgermeister Hannes Mathes geben!"

Mathes: "Haben offensichtlich ins Schwarze getroffen!"

Auf diese Klage reagierte Vizebürgermeister Mathes gelassen: "Da haben wir offenslichtlich ins Schwarze getroffen. Die SPÖ ist es anscheinend nicht gewohnt, dass jemand dagegenredet." Er versprach, sich auch künftig nicht das Wort verbieten zu lassen und schloss mit den Worten: "Dann sehen wir uns eben vor Gericht, um das dort weiter zu diskutieren."

Dass dies eben nicht im Gemeinderat passieren sollte unterstrichen auch die Ischler Grünen, die während dieser Debatte geschlossen aufstanden und den Sitzungssaal verließen.